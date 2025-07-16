Эксперты объяснили, кому бояться штрафов за поиск экстремистских материалов в сети

Есть и вероятность, что ~штрафовать смогут за информацию, которой нет в официальном списке экстремистских материалов~, но она «очевидно» противозаконная. Во-первых, сам законопроект предусматривает запрет на умышленный поиск информации не только из специального перечня. Под действие закона подпадут любые материалы, «указанные в пункте 3 статьи 1 федерального закона “О противодействии экстремистской деятельности”. А эта статья говорит лишь о том, что экстремистским может считаться все, что “призывает к осуществлению экстремистской деятельности”, обосновывает и оправдывает ее. В качестве примера таковых названы труды и выступления германских и итальянских фашистов, изображения лидеров фашистов.