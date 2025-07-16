В Ростовской области на 15,6% выросло число поставленных на учет мигрантов

За шесть месяцев в Ростовской области на миграционный учет поставили более 53 тысяч иностранцев, что на 15,6% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил начальник ГУ МВД России по донскому региону, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий.
По словам руководителя регионального главка МВД, большинство иностранных граждан приезжают в регион для трудоустройства. Чаще всего они работают в сферах домашнего хозяйства, строительства, транспортировки и хранения грузов, в торговле и на обрабатывающих производствах.
Периодически правоохранители совместно с представителями других ведомств проводят профилактические проверки. Такая работа необходима для выявления возможных нарушений. В частности, в 2025 году организовали 151 подобный рейд, зафиксировали свыше 5869 случаев несоблюдения миграционных требований.
— Увеличение числа правонарушений говорит не только об активизации работы, но и о том, что внимание уделяется как иностранными гражданам, так и их работодателям, — отметил Александр Речицкий.
Аннулировали 15 разрешений на временное проживание, 82 разрешения на жительство, в два раза увеличилось число отмененных патентов на трудовую деятельность. Также было принято 406 решений об административном выдворении, 186 человек поместили в центр временного содержания с последующей депортацией за пределы России.
Уже сегодня, по словам Александра Речицкого, более 1295 иностранцев депортированы, в отношении полутора тысяч человек вынесли решения о запрете въезда на территорию страны.
Кроме этого, по результатам проверок возбудили 91 уголовное дело по фактам организации незаконной миграции и фиктивной постановки на учет иностранных граждан.
— Наша позиция неизменная, мы будем принципиально наводить порядок на территории Ростовской области. Все нарушения будут пресекаться в рамках действующего законодательства, — подчеркнул Александр Речицкий.
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