В Ростовской области на 15,6% выросло число поставленных на учет мигрантов

За шесть месяцев в Ростовской области на миграционный учет поставили более 53 тысяч иностранцев, что на 15,6% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил начальник ГУ МВД России по донскому региону, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий.