Экс-главу компании «Ярдормост» арестовали по обвинению во взяточничестве

В СУСК уточнили, что, по данным следствия, обвиняемый получал взятки от предпринимателей «за беспрепятственное заключение договоров поставки и оказания услуг на выгодных для данных коммерческих предприятий условиях, а также оказание содействия в приемке поставленной продукции и выполненных работ».