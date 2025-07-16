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Экс-главу компании «Ярдормост» арестовали по обвинению во взяточничестве

Экс-главу компании «Ярдормост» Драного арестовали по обвинению во взяточничестве.

Источник: © РИА Новости

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июл — РИА Новости. Бывший гендиректор акционерного общества «Ярдормост» Дмитрий Драный арестован по обвинению во взяточничестве, сообщили журналистам в пресс-службе Ярославского областного суда.

«Кировский районный суд Ярославля 16 июля 2025 года избрал в отношении Дмитрия Драного, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (3 эпизода, часть 6 статьи 290 УК РФ), меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 14 сентября 2025 года», — сообщили в пресс-службе.

По данным прокуратуры Ярославской области, «обвиняемый получил взятки в общей сумме свыше 10 миллионов рублей за способствование заключению контрактов с коммерческими организациями». Противоправная деятельность пресечена УФСБ России по Ярославской области. Уголовное дело расследует региональный СУСК.

В СУСК уточнили, что, по данным следствия, обвиняемый получал взятки от предпринимателей «за беспрепятственное заключение договоров поставки и оказания услуг на выгодных для данных коммерческих предприятий условиях, а также оказание содействия в приемке поставленной продукции и выполненных работ».

«Кроме того, уголовные дела возбуждены в отношении взяткодателей», — подчеркнули в прокуратуре.

Пресс-служба правительства Ярославской области сообщила журналистам, что со среды «Ярдормост» возглавляет Малышкин Артем Андреевич. Ранее должность генерального директора занимал Дмитрий Драный, и на сайте «Ярдормоста» он пока еще значится в этой должности.

Согласно уставу на сайте АО «Ярдормост», учредителем общества является Ярославская область в лице департамента имущественных и земельных отношений. В настоящее время департамент переименован в министерство.

В 2012—2014 годах Драный был главой администрации Кирова.