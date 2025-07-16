В Китае неделю искали парня, который решил побыть один

Парень оставил мобильный телефон дома, а в уединении почти не ел и не пил. Об этом сообщило издание South China Morning Post.
В полицию района Юйхань города Ханчжоу провинции Чжэцзян на юго-востоке Китая обратился старший брат «пропавшего» из города Чанша провинции Хунань. Когда стражи порядка приехали домой к Сяолиню, обнаружили, что квартира пуста.
С помощью видеокамер правоохранители установили, что молодой человек ушел из дома один, а на следующий день, около часа ночи, уже попал на запись в районе горы Даланг провинции Внутренняя Монголия. Полиция мобилизовала около 100 сотрудников и местных жителей для проведения поисков. Использовались дроны, собаки и гидролокаторы.
Спустя шесть дней Сяолиня зафиксировали камеры в парке района Линьань. Полицейские приехали на место и обнаружили парня в рваной одежде. Как позже рассказал молодой человек, он бродил по горным тропам от Сяньлиня до Фуяна, затем — до Чжунтая и в конце концов добрался до Линьаня. В общей сложности, Сяолинь преодолел 40 километров. Во время путешествия иногда питался дикими фруктами и пил из горных ручьев.
После разговора с полицией парень осознал, сколько страданий причинил себе и семье. Впредь Сяолинь пообещал не действовать так импульсивно.
В октябре в России произошла похожая история. Журналист из Читы восемь дней жил в палатке в гараже и не выходил на связь, так как устал от социума.