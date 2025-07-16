В Китае неделю искали парня, который решил побыть один

Спустя шесть дней Сяолиня зафиксировали камеры в парке района Линьань. Полицейские приехали на место и обнаружили парня в рваной одежде. Как позже рассказал молодой человек, он бродил по горным тропам от Сяньлиня до Фуяна, затем — до Чжунтая и в конце концов добрался до Линьаня. В общей сложности, Сяолинь преодолел 40 километров. Во время путешествия иногда питался дикими фруктами и пил из горных ручьев.