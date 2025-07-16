Инфекционист Мескина объяснила, почему в России произошла вспышка менингита

В России выросла заболеваемость менингококковой инфекцией. За первые несколько месяцев этого года в стране зарегистрировали 1266 случаев заражения, что на 260 процентов превышает показатели за аналогичный период 2024 года, сообщил доктор медицинских наук, депутат Александр Румянцев (ЕР). «Вечерняя Москва» узнала у врача-инфекциониста Елены Мескиной, почему в России так выросла заболеваемость менингитом.