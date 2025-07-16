Инфекционист Мескина объяснила, почему в России произошла вспышка менингита

В России выросла заболеваемость менингококковой инфекцией. За первые несколько месяцев этого года в стране зарегистрировали 1266 случаев заражения, что на 260 процентов превышает показатели за аналогичный период 2024 года, сообщил доктор медицинских наук, депутат Александр Румянцев (ЕР). «Вечерняя Москва» узнала у врача-инфекциониста Елены Мескиной, почему в России так выросла заболеваемость менингитом.
На подобный всплеск случаев инфицирования, по мнению специалиста, может влиять множество причин, но одна из важнейших — естественное развитие самого возбудителя менингококковой инфекции. То есть могла появиться новая форма болезни, которая стала более заразной.
— Было некоторое снижение заболеваемости менингококковой инфекцией, а сейчас наблюдается естественный рост этого процесса. Судя по всему, образовалась новая линия возбудителя, которая является более заразной. Это очень часто происходит, — объяснила инфекционист.
По словам врача, раньше у нас были распространены одни разновидности менингококковой инфекции, а теперь доминирует уже другая.
— Это говорит о том, что она превзошла другие виды заболевания и, видимо, произошла какая-то модификация, мутация, которая привела к ее распространению, — считает Мескина.
Согласно выводам Румянцева, который сообщил о росте заболеваемости менингитом в России, это произошло из-за трудовой миграции в стране. По мнению же собеседницы «ВМ», распространение и перемещение менингококковой инфекции связано не только с трудовыми мигрантами, но и с обычными путешественниками.
— Даже немигрирующее население, которое путешествует по разным странам, имеет риски встретить других инфицированных людей либо оказаться в месте их скопления. Естественно, так риски заражения возрастают, — объяснила Мескина.
Менингококковая инфекция требует для своего распространения тесного контакта. Такие условия создаются в местах, где есть скопление людей, а также там, где присутствуют нарушения санитарных норм, сообщила врач.
— В хостелах или квартирах, где живут мигранты, как правило, ночует много людей в одной комнате. И это очень важно для распространения инфекционных болезней. Это может быть одним из факторов заражения, — предположила инфекционист.
При этом сказать, откуда именно пришла инфекция, проблематично, подчеркнула доктор.
— Проводилось исследование, которое показало: если в одной комнате ночует более трех человек, то вероятность инфицирования возрастает. Однако в сложившейся ситуации с ростом заболеваемости, вероятнее всего, соединилось множество факторов, — заключила врач.
Как выявить менингит на ранних стадиях, чтобы своевременно начать лечение, и есть ли у болезни характерная симптоматика, «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Надежды Чернышовой.