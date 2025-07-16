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В Уфе отремонтировали 25 км дорог

В Уфе обновили почти 25 километров дорог.

Источник: РИА "Новости"

Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщил начальник городского управления по строительству, ремонту дорог и искусственным сооружениям Константин Паппе.

По состоянию на сегодняшний день, отремонтировали такие важные городские магистрали, как улицы Авроры, Сагит Агиша, Бессонова, Лесотехникума, Новомостовая, а также участки Новоалександровского шоссе и подъезд к зданию АО «Транснефть». Кроме того, досрочно завершили реконструкцию автодороги Федоровка-Елкибаево.

Сегодня ведут активные строительные работы на улицах Мокроусовская, Силикатная и на подъезде к больнице № 9 в Затоне. Специально к столетию «ОДК-УМПО», отмечаемому в этом году, провели капитальный ремонт улицы Сельской Богородской между Фурманова и бульваром Тухвата Янаби. На оставшемся отрезке этой же улицы и части улицы Маршала Жукова запланировали дальнейшие работы после 17 июля.

Кроме того, в городе благоустраивают пешеходные зоны на ключевых исторических улицах центральной части: Ленина, Цюрупы, Новомостовой, Чернышевского и Мустая Карима.