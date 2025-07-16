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Последние новости к вечеру 16 июля 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 16 июля 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 16 июля — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 16 июля 2025 года.

Кремль призвал оказать давление на Украину для прямых переговоров

Источник: Reuters

Кремль призвал США и других участников мирного процесса оказать давление на Украину для проведения третьего раунда переговоров. По словам Пескова, Москва рассчитывает на посредничество команды Трампа и надеется на влияние Вашингтона на Киев.

Российские военные освободили Новохатское в ДНР

Источник: РИА "Новости"

Минобороны РФ заявило об освобождении поселка Новохатское в ДНР силами группировки войск «Восток». По данным ведомства, также нанесены удары по украинским бригадам в районах Вольного Поля, Новополя и Темировки.

Израиль атаковал здание генштаба ВС Сирии в Дамаске

Источник: Reuters

Израиль нанес авиаудар по зданию генштаба сирийских вооруженных сил и по району президентского дворца в Дамаске. Удар последовал после угроз главы Минобороны Израиля нанести «болезненный ответ» за атаки на друзскую общину в районе Сувейде.

Армения подала заявку на вступление в ШОС

Источник: Reuters

Армения подала официальную заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества. Об этом сообщил премьер-министр Никол Пашинян на пресс-конференции, отметив, что это соответствует логике сбалансированной и взвешенной политики республики.

Бывший мэр Стамбула Имамоглу приговорен к тюремному заключению

Источник: Reuters

Экрема Имамоглу приговорили к 1 году и 8 месяцам тюрьмы за «публичное оскорбление должностного лица в связи с исполнением им служебных обязанностей». В то же время, его оправдали по другому делу — о «преследовании участников борьбы с терроризмом».

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