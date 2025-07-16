Тюльпановое дерево зацвело в Ботаническом саду в Петербурге

В Ботаническом саду Петербурга зацвело Тюльпановое дерево. Экземпляр имеет необычную форму листьев — лировидную, а также желто-зеленые цветки. Насладиться ярким растением можно в Парке-дендрарии, однако еще несколько таких можно встретить в оранжереях на Субтропическом маршруте и рядом с яблоней маньчжурской по дороге к Водной оранжерее.
— Это крупное дерево из семейства магнолиевых, в природных условиях растет на востоке Северной Америки. Считается национальным символом штатов Индиана, Кентукки и Теннесси. На территории России идеально себя чувствует на берегу Черного моря и в Калининградской области, — рассказали представители Ботанического сада.
К слову, Тюльпановое дерево из Парка-дендрария вырастили из семян 2009 года, доставленных из Гамбурга. Вплоть до 2020 года оно сидело в горшке. Однако когда высота растения достигла до 2 метров, его пришлось высадить в грунт. Переживать во время зимы за него не стоит — оно не мерзнет.