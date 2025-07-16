Тюльпановое дерево зацвело в Ботаническом саду в Петербурге

К слову, Тюльпановое дерево из Парка-дендрария вырастили из семян 2009 года, доставленных из Гамбурга. Вплоть до 2020 года оно сидело в горшке. Однако когда высота растения достигла до 2 метров, его пришлось высадить в грунт. Переживать во время зимы за него не стоит — оно не мерзнет.