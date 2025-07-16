За месяц в Москве против менингита привили 23 тыс. иностранцев

В депздраве подчеркнули, что Москва является единственным регионом в стране, где так широко применяется вакцинация населения против менингококковой инфекции. Вакцина уже несколько лет входит в московский региональный календарь прививок и проводится бесплатно. Плановой вакцинации подлежат дети с одного года и дети 3−6 лет перед поступлением в детские сады. С начала года вакцинировано уже более 47 тыс. детей, в прошлом году — более 96 тыс. Кроме того, столичные врачи проводят обязательную вакцинацию взрослых и детей в так называемых очагах — местах, где был зафиксирован случай заболевания.