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Детский сад подключили к газу в новом микрорайоне Ростова-на-Дону

Благодаря президентской программе новый детсад в Ростове подключили к газу.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 16 июля, в Ростове-на-Дону в рамках президентской программы подключили к газу новый детский сад. Подобные церемонии провели сразу в нескольких регионах страны в режиме видеосвязи, сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.

В участвовали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и министр энергетики России Сергей Цивилев. На открытии в донской столице вместе с будущими воспитанниками детского сада и их родителями был глава региона Юрий Слюсарь.

Дошкольное учреждение на 200 мест возвели на территории старого аэропорта. Напомним, район, где отрыли новый объект, сейчас комплексно развивают — на свободном пространстве строят и жилье, и здания необходимых социальных учреждений.

— Сегодня двойное событие — в новом микрорайоне Ростова построили первый детский сад, и сегодня мы подключаем его к газу по президентской программе. Благодаря программе у нас в регионе переведены на газ уже более 20 детских садов и школ, — отметил Юрий Слюсарь.

Валентина Матвиенко подчеркнула, что газификация регионов — один из крупнейших инфраструктурных проектов.

— Доступ к современной энергетической инфраструктуре, к современным источникам энергии расширяется для граждан по всей стране, в том числе в рамках программы социальной догазификации, которая была инициирована президентом Владимиром Путиным, — сказала спикер Совета Федерации.

Добавим, по информации властей, на Дону приняли уже почти 42 тысячи заявок на участие в программе догазификации. В рамках программы газовые сети подводятся бесплатно. На сегодня к газу подключены уже более 38,5 тысячи домов и 23 соцобъекта, в работе находятся еще 156 договоров на газификацию социальных учреждений.

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