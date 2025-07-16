Детский сад подключили к газу в новом микрорайоне Ростова-на-Дону

— Сегодня двойное событие — в новом микрорайоне Ростова построили первый детский сад, и сегодня мы подключаем его к газу по президентской программе. Благодаря программе у нас в регионе переведены на газ уже более 20 детских садов и школ, — отметил Юрий Слюсарь.