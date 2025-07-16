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В Екатеринбурге откроют одну из крупнейших киберспортивных арен

В Екатеринбурге откроют пространство для киберспортсменов.

Источник: Комсомольская правда

Для киберспортсменов в уральской столице откроют одну из крупнейших в России арен. Это будет двухэтажное здание на три тысячи квадратных метров. Теперь сотни любителей компьютерных игр могут проводить состязания Об этом сообщили в региональном Министерстве физкультуры и спорта.

В нем будут зоны для компьютерных игр, а также пространства для виртуальной реальности. Здесь проведут массовые киберспортивные турниры.

— Техническое открытие арены планируется в конце лета. Она станет третьей в стране по площади, — отметили в ведомстве.

Замгубернатора Свердловской области и глава свердловского Минздрава Татьяна Савинова подчеркнула, что киберспорт это современная площадка для образования. Здесь молодые люди могут раскрыть свои таланты. Также на турнирах их могут заметить потенциальные университеты и работодатели.

Планируется, что новая арена поможет развивать регион, как киберспортивный центр всей страны. Уточняется, что в новом пространстве смогут разместиться более 400 игроков.