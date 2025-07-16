В Екатеринбурге откроют одну из крупнейших киберспортивных арен

Для киберспортсменов в уральской столице откроют одну из крупнейших в России арен. Это будет двухэтажное здание на три тысячи квадратных метров. Теперь сотни любителей компьютерных игр могут проводить состязания Об этом сообщили в региональном Министерстве физкультуры и спорта.