В Екатеринбурге откроют одну из крупнейших киберспортивных арен

Для киберспортсменов в уральской столице откроют одну из крупнейших в России арен. Это будет двухэтажное здание на три тысячи квадратных метров. Теперь сотни любителей компьютерных игр могут проводить состязания Об этом сообщили в региональном Министерстве физкультуры и спорта.
В нем будут зоны для компьютерных игр, а также пространства для виртуальной реальности. Здесь проведут массовые киберспортивные турниры.
— Техническое открытие арены планируется в конце лета. Она станет третьей в стране по площади, — отметили в ведомстве.
Замгубернатора Свердловской области и глава свердловского Минздрава Татьяна Савинова подчеркнула, что киберспорт это современная площадка для образования. Здесь молодые люди могут раскрыть свои таланты. Также на турнирах их могут заметить потенциальные университеты и работодатели.
Планируется, что новая арена поможет развивать регион, как киберспортивный центр всей страны. Уточняется, что в новом пространстве смогут разместиться более 400 игроков.