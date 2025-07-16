Не сдавшие ГИА 9-классники смогут бесплатно получить рабочую профессию

Авторами законопроекта выступили в том числе вице-спикеры Госдумы Виктория Абрамченко и Петр Толстой, а также глава комитета ГД по просвещению Ирина Белых (все — «Единая Россия»).
«Обучающиеся, получившие на государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования неудовлетворительные результаты, вправе бесплатно пройти профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочего, должностям служащего», — говорится в законопроекте. Перечень таких профессий определят власти региона.
Как отмечают авторы законопроекта, нередки ситуации, «когда девятиклассник, не сдавший успешно основной государственный экзамен, до его пересдачи теряет почти год, который мог бы быть использован для получения рабочей квалификации».
«В связи с этим предлагается предусмотреть для указанных лиц возможность пройти профессиональное обучение, по итогам профессионального обучения сдать квалификационный экзамен, а по итогам освоения основных образовательных школьных программ пройти государственную итоговую аттестацию и получить не только документ об образовании (аттестат об основном общем образовании), но и документ о квалификации — свидетельство о профессии рабочего, должности служащего», — добавляют депутаты.