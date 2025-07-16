В Уфе приведут в порядок дороги к садоводствам и аэропорту

В этом году в столице Башкирии благоустроят подъездные пути к садоводческим товариществам и отремонтируют участок трассы, ведущей к аэропорту. Об этом сообщил руководитель дорожного управления городской администрации Константин Паппе.
В планах властей обустроить более шести километров дорог, ведущих к 18 садоводческим товариществам в трех районах города. В Калининском районе приведут в порядок подъезды к 13 СНТ, включая «Локомотив 49», «Медик», «Дружба» и другие (1,6 км). В Кировском районе отремонтируют 2 км дорог между товариществами «Геофизик», «Аист», «Дубок» и другими, а в Ленинском районе обустроят подъезд от проспекта Дружбы Народов к СНТ «Радуга» и «Белая чайка».
Особое внимание уделят участку трассы Уфа — Аэропорт от КПМ до торгового центра «Дачник». Работы стартуют в этом году и продолжатся в 2026. Сейчас администрация готовит документы для проведения торгов по выбору подрядчика.
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