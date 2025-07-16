В Уфе приведут в порядок дороги к садоводствам и аэропорту

В планах властей обустроить более шести километров дорог, ведущих к 18 садоводческим товариществам в трех районах города. В Калининском районе приведут в порядок подъезды к 13 СНТ, включая «Локомотив 49», «Медик», «Дружба» и другие (1,6 км). В Кировском районе отремонтируют 2 км дорог между товариществами «Геофизик», «Аист», «Дубок» и другими, а в Ленинском районе обустроят подъезд от проспекта Дружбы Народов к СНТ «Радуга» и «Белая чайка».