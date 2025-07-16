IT-специалисты Самарской области могут получить отсрочку от армии на Госуслугах

С 22 июля по 6 августа текущего года IT-специалисты, которым предстоит осенний призыв, смогут подать заявку на отсрочку через портал «Госуслуги». Об этом информирует Минцифры России.
Кто может получить отсрочку?
Право на отсрочку имеют:
Граждане РФ мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет;Выпускники вузов по IT-специальностям;Сотрудники аккредитованных IT-компаний, работающие по трудовому договору не менее 11 месяцев до начала призыва.
Исключение для новичков.
Если специалист устроился на работу в течение года после окончания университета, требование о минимальном стаже для него не действует.
Сроки обработки данных.
До 11 августа 2025 года Минцифры принимает подтвержденные заявки. До 1 сентября 2025 года ведомство передает сведения в Минобороны.
Решение призывных комиссий будет приниматься с 1 октября по 31 декабря 2025 года.
Особые условия для Крайнего Севера.
Для жителей этих регионов установлены отдельные сроки подачи и рассмотрения документов.
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