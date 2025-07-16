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IT-специалисты Самарской области могут получить отсрочку от армии на Госуслугах

С 22 июля по 6 августа на «Госуслугах» принимают заявки на отсрочку от службы для IT-специалистов, призываемых осенью 2025 года, сообщает Минцифры.

С 22 июля по 6 августа текущего года IT-специалисты, которым предстоит осенний призыв, смогут подать заявку на отсрочку через портал «Госуслуги». Об этом информирует Минцифры России.

Кто может получить отсрочку?

Право на отсрочку имеют:

Граждане РФ мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет;Выпускники вузов по IT-специальностям;Сотрудники аккредитованных IT-компаний, работающие по трудовому договору не менее 11 месяцев до начала призыва.

Исключение для новичков.

Если специалист устроился на работу в течение года после окончания университета, требование о минимальном стаже для него не действует.

Сроки обработки данных.

До 11 августа 2025 года Минцифры принимает подтвержденные заявки. До 1 сентября 2025 года ведомство передает сведения в Минобороны.

Решение призывных комиссий будет приниматься с 1 октября по 31 декабря 2025 года.

Особые условия для Крайнего Севера.

Для жителей этих регионов установлены отдельные сроки подачи и рассмотрения документов.

Ранее мы писали, что на заседании правительства Самарской области 16 июля рассмотрели жалобы граждан на рост тарифов.