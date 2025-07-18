Большинство россиян не верят в заключение сделки между РФ и Украиной в течение 50 дней: результаты опроса Новостей Mail

В случае, если соглашение не будет достигнуто в течение 50 дней, США планируют ввести пошлины на импорт из России и стран-партнеров. Мнения россиян по этому поводу разделились практически поровну. 50% считают, что пошлины будут введены (22% — за точное введение, 28% — скорее да, чем нет), и 46% полагают, что пошлины введены не будут (20% — точно нет, 26% — скорее нет, чем да). Еще 4% не определились с позицией.