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Большинство россиян не верят в заключение сделки между РФ и Украиной в течение 50 дней: результаты опроса Новостей Mail

Редакция Новостей Mail выяснила мнение читателей о заявлениях Дональда Трампа в отношении России, которые он сделал 14 июля 2025 года.

Ольга Толкачева
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail 15—16 июля. В опросе приняли участие более 22 тысяч респондентов из более чем 50 регионов России.

91% россиян знают о том, что Дональд Трамп выдвинул России 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения с Украиной. 8% слышали об этом, но без подробностей, и только 2% впервые узнали о заявлении из опроса.

Мирная сделка между Россией и Украиной

67% респондентов считают, что мирная сделка между Россией и Украиной в установленный срок заключена не будет. 28% полагают, что сделка скорее всего не состоится, 2% — наоборот, что скорее состоится, и лишь 1% верят в достижение договоренности. Еще 2% затруднились с ответом.

Пошлины против России

В случае, если соглашение не будет достигнуто в течение 50 дней, США планируют ввести пошлины на импорт из России и стран-партнеров. Мнения россиян по этому поводу разделились практически поровну. 50% считают, что пошлины будут введены (22% — за точное введение, 28% — скорее да, чем нет), и 46% полагают, что пошлины введены не будут (20% — точно нет, 26% — скорее нет, чем да). Еще 4% не определились с позицией.

Если 100% пошлины все же вступят в силу, 25% опрошенных ожидают минимальных последствий для российской экономики, 20% прогнозируют рост цен в США, 18% считают, что это никак не повлияет на Россию, 15% — что приведет к серьезному ослаблению российской экономики, и столько же — что пошлины не изменят текущей экономической ситуации в мире.

1% дали собственный вариант, где преобладающим последствием пошлин называли «рост цен в России». Еще 6% затруднились с ответом.

Военная помощь Украине

После заявлений Дональда Трампа о новых договоренностях по военной помощи Украине 36% респондентов считают, что она будет передана в полном объеме, 31% — что лишь частично, 28% — что поставки затянутся, 2% не верят в передачу помощи, 3% не смогли ответить на вопрос.

Взаимоотношения России и США

Несмотря на жесткие заявления Трампа, большинство россиян (54%) уверены, что Россия и США продолжат взаимодействие, 42% считают, что оно будет ограниченным, и только 2% полагают, что контакты прекратятся. Еще 2% затруднились с ответом.

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