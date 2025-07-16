Выявлены бактерии микрофлоры, ускоряющие развитие атеросклероза артерий

Эти опыты неожиданно показали, что пропионат имидазола ускорял формирование бляшек холестерина в аорте и в других артериях мышей и при нормальной концентрации глюкозы и жиров в их крови. Причиной этого, как обнаружили биологи, было то, что пропионат имидазола воздействует на рецепторы I1R на поверхности иммунных клеток, что способствует образованию очагов воспалений в стенках сосудов и ведет к накоплению внутри них холестериновых бляшек.