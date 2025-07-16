В Крыму закрыли около 20 нелегальных аттракционов

«У нас проведены осмотры 40 аттракционов совместно с прокуратурой, а также профилактические осмотры. Выявлено порядка 20 аттракционов, работавших нелегально», — сказал глава ведомства.
По словам Игнатенко, на подобных объектах допускается много нарушений, начиная с отсутствия ограждения и доступа третьих лиц в опасные зоны развлекательных объектов, и заканчивая необученным персоналом.
Начальник инспекции констатировал, что нелегально работают в основном приезжие предприниматели. При этом некоторые арендаторы пляжей в Крыму разрешают таким «бизнесменам» устанавливать незарегистрированные объекты, что противоречит нормам.
Наши эксплуатанты понимают, что нужно регистрироваться, но многие из нарушителей приезжают с материка и просто на сезон ставят аттракционы и зарабатывают. А некоторые арендаторы пляжей предоставляют им возможность размещаться у себя.
Начальник инспекции заверил, что совместные с прокуратурой рейды по выявлению нелегальных аттракционов продолжатся. В случае выявления на побережье таких точек будет ставиться вопрос о расторжении с арендатором соответствующего пляжа договора пользования.