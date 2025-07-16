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В Крыму закрыли около 20 нелегальных аттракционов

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл — РИА Новости Крым. В Крыму в текущем году проведены осмотры более 40 аттракционов, из них около половины работали без разрешительных документов. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил начальник республиканской инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Алексей Игнатенко.

Источник: РИА "Новости"

«У нас проведены осмотры 40 аттракционов совместно с прокуратурой, а также профилактические осмотры. Выявлено порядка 20 аттракционов, работавших нелегально», — сказал глава ведомства.

По словам Игнатенко, на подобных объектах допускается много нарушений, начиная с отсутствия ограждения и доступа третьих лиц в опасные зоны развлекательных объектов, и заканчивая необученным персоналом.

Начальник инспекции констатировал, что нелегально работают в основном приезжие предприниматели. При этом некоторые арендаторы пляжей в Крыму разрешают таким «бизнесменам» устанавливать незарегистрированные объекты, что противоречит нормам.

Наши эксплуатанты понимают, что нужно регистрироваться, но многие из нарушителей приезжают с материка и просто на сезон ставят аттракционы и зарабатывают. А некоторые арендаторы пляжей предоставляют им возможность размещаться у себя.

отметил Игнатенко

Начальник инспекции заверил, что совместные с прокуратурой рейды по выявлению нелегальных аттракционов продолжатся. В случае выявления на побережье таких точек будет ставиться вопрос о расторжении с арендатором соответствующего пляжа договора пользования.