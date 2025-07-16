В Крыму закрыли около 20 нелегальных аттракционов

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл — РИА Новости Крым. В Крыму в текущем году проведены осмотры более 40 аттракционов, из них около половины работали без разрешительных документов. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил начальник республиканской инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Алексей Игнатенко.