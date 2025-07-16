Зачем в России хотят ввести учет домашних животных и какие у этого плюсы

— Такая система поможет не только сохранить актуальные данные о животном — его ветеринарную историю, сведения о вакцинации, стерилизации и прочее, а также упростит поиск в случае потери. Это особенно актуально для регионов, где процент бездомных животных остается высоким, а, по данным всероссийской переписи бездомных животных, до 98 процентов тех, кто сейчас на улице, раньше имели дом, — рассказала Онуфриенко.