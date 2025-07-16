Зачем в России хотят ввести учет домашних животных и какие у этого плюсы

В России с 2026 года планируют ввести учет домашних животных. Законопроект планируют подготовить до мая 2025 года. Предлагается ввести регламент учета и маркирования домашних животных, а информацию о них — загружать в Федеральную госинформационную систему в области ветеринарии (ФГИС «ВетИС»). Это должно помочь в идентификации самих питомцев и их владельцев. О необходимости и плюсах такой системы «Вечерняя Москва» узнала у доктора ветеринарных наук, эксперта Центра изучения питания и благополучия животных Марианны Онуфриенко.
По ее словам, создание федеральной системы учета домашних животных — это важный и нужный шаг для формирования ответственного отношения к питомцам.
— Такая система поможет не только сохранить актуальные данные о животном — его ветеринарную историю, сведения о вакцинации, стерилизации и прочее, а также упростит поиск в случае потери. Это особенно актуально для регионов, где процент бездомных животных остается высоким, а, по данным всероссийской переписи бездомных животных, до 98 процентов тех, кто сейчас на улице, раньше имели дом, — рассказала Онуфриенко.
Первопричина бездомности — безответственность хозяев, подчеркнула собеседница «ВМ».
— Официальный учет повысит уровень ответственности владельцев: забота о питомце — это не только проявление любви, но и осознанное владение, начиная с ежегодной вакцинации и заканчивая чипированием. Владельцы должны понимать практическую пользу этой инициативы и не воспринимать ее как формальность или дополнительную нагрузку, — уверена специалист.
Ранее Марианна Онуфриенко рассказала «ВМ», как сделать отдых с питомцем на даче безопасным, а дальнее путешествие комфортным и для животного, и для хозяина.