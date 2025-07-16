Пермячка получила на несуществующих детей около двух миллионов

Прокуратура Мотовилихинского района Перми утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летней гражданки. Женщину обвиняют в мошенничестве при получении выплат.
Как полагает следствие, с 2020 по 2024 гг. фигурантка, применив полученные обманным путем свидетельства о рождении на двоих фактически не существующих детей, представила документы в уполномоченный орган для оформления мер социальной поддержки. В результате она незаконно получила социальные пособия и выплаты на общую сумму около 2 млн рублей.
Уголовное дело будет рассматривать Мотовилихинский районный суд Перми.