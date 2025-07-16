Разработана новая технология для подавления горения мусорных полигонов

«Пожары на полигонах — одна из самых острых проблем в сфере обращения с отходами. Российские специалисты ищут различные варианты ее решения. Так, отечественные специалисты разработали новый реагент “Фламс”. Это активная минеральная добавка в виде мелкодисперсного порошка, который разводят в воде для приготовления огнетушащей суспензии. Как заявляют специалисты, взвесь получается достаточно вязкой, она удерживается на вертикальных поверхностях и внутри тела полигона», — говорится в сообщении.