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Разработана новая технология для подавления горения мусорных полигонов

Тюменские ученые предложили использовать для тушения возгораний взвесь, которая удерживается внутри тела полигона.

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Тюменские ученые предложили использовать для тушения возгораний на мусора вязкую взвесь, которая удерживается внутри тела полигона. Научно технический совет Российского экологического оператора (РЭО) изучит ее для возможного внедрения, сообщает пресс-служба РЭО.

«Пожары на полигонах — одна из самых острых проблем в сфере обращения с отходами. Российские специалисты ищут различные варианты ее решения. Так, отечественные специалисты разработали новый реагент “Фламс”. Это активная минеральная добавка в виде мелкодисперсного порошка, который разводят в воде для приготовления огнетушащей суспензии. Как заявляют специалисты, взвесь получается достаточно вязкой, она удерживается на вертикальных поверхностях и внутри тела полигона», — говорится в сообщении.

Технологию испытывали в апреле 2025 года на полигоне в Новороссийске. Теперь ее изучит научно-технический совет (НТС) РЭО, который как раз занимается анализом, отбором и внедрением лучших практических решений в отрасль. Эксперты оценят, насколько разработка эффективна и безопасна для окружающей среды.

«Данную технологию мы сравниваем с другими, оцениваем ее технологическую эффективность и экономику проектов по ее внедрению. Важным моментом является вопрос наличия нормативных ограничений при внедрении новых технологий. Если предлагаемые решения по мнению НТС заслуживают поддержки, мы будем инициировать соответствующие изменения», — заявил ответственный секретарь НТС, советник гендиректора РЭО по вопросам экологического мониторинга и научно-технического развития Сергей Егоршев.

Научно-технический совет РЭО работает с 2020 года и объединяет ведущих отраслевых экспертов, ученых и инженеров. Его цель — выявление передовых технологий, которые помогут сделать сферу обращения с отходами безопасной, устойчивой и соответствующей национальным целям в области экологии.