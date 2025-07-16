Актеры, музыканты, политики и другие знаменитости, ушедшие из жизни в этом году

78-летний режиссер умер 16 января. Ранее Линч, заядлый курильщик, рассказывал, что у него диагностирована эмфизема легких. Он не мог ходить на большие расстояния из-за того, что задыхался, а затем и вовсе перестал выходить из дома из-за болезни. Линч известен по своим проектам, в которых рассматривает иллюзорность реальности. А также тем, что никогда не отвечал на вопросы, о том, какой смысл он сам вкладывает в свои фильмы. Среди самых известных работ режиссера — «Шоссе в никуда», «Малхолланд Драйв» и «Твин Пикс».