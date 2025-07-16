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Путин пообщался с работниками Магнитогорского металлургического комбината

Путин провел беседу с работниками Магнитогорского металлургического комбината.

МАГНИТОГОРСК, 16 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообщался с работниками Магнитогорского металлургического комбината (ММК) в ходе посещения предприятия, передает корреспондент РИА Новости.

Президент побеседовал с работниками комбината после осмотра цеха машиностроительной продукции.

Путин в среду прибыл в Магнитогорск, глава государства осмотрел новую коксовую батарею металлургического комбината. Также графике президента — беседа с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.