МАГНИТОГОРСК, 16 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообщался с работниками Магнитогорского металлургического комбината (ММК) в ходе посещения предприятия, передает корреспондент РИА Новости.
Президент побеседовал с работниками комбината после осмотра цеха машиностроительной продукции.
Путин в среду прибыл в Магнитогорск, глава государства осмотрел новую коксовую батарею металлургического комбината. Также графике президента — беседа с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.