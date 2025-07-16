«Осталась одна в комнате с открытым на проветривание окном». В Минске пятилетняя девочка выпала из окна пятого этажа

В Минске пятилетняя девочка выпала из окна, оставшись одна в комнате. Подробности озвучили в пресс-службе Следственного комитета.
Согласно предварительным данным, пятилетняя девочка находилась дома с сожительницей отца. В какой-то момент она осталась одна в комнате с открытым на проветривание окном. В СК добавили: девочка взобралась на подоконник, оперлась на москитную сетку и упала вниз с высоты пятого этажа. Сообщается, что ребенок находится под наблюдением врачей, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.
Тем временем СК сообщил, что семилетний мальчик утонул в водоеме под Витебском, пытаясь достать игрушку.
Ранее МВД показало, как директор предприятия получил взятку на ходу.
Кроме того, минское метро останавливалось из-за инцидента с пассажиром на станции «Восток».