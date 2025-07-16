«Осталась одна в комнате с открытым на проветривание окном». В Минске пятилетняя девочка выпала из окна пятого этажа

Согласно предварительным данным, пятилетняя девочка находилась дома с сожительницей отца. В какой-то момент она осталась одна в комнате с открытым на проветривание окном. В СК добавили: девочка взобралась на подоконник, оперлась на москитную сетку и упала вниз с высоты пятого этажа. Сообщается, что ребенок находится под наблюдением врачей, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.