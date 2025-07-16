РОСКОНЦЕРТ рассказал о главных мероприятиях сезона

Каждый год в России реализуется творческий проект «Театр в усадьбах», в рамках которого на территориях музеев-усадеб в различных регионах страны проходят спектакли и концерты. В этом сезоне в Архангельском выступил Арт-хор «Вокалион», в Горках Ленинских — Великолукский драмтеатр со спектаклем «Капитанская дочка», в Знаменском-Губайлове — Калужский ТЮЗ с «Моцартом и Сальери», а в Муранове — Калужский театр кукол со «Сказкой о рыбаке и рыбке».