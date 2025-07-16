В Госдуму внесли проект о профобучении для школьников, не сдавших ГИА

Отмечается, что сейчас начальное профессиональное образование как отдельный уровень упразднено, но в стране осталась система профессионального обучения, по итогам которой можно получить свидетельство о профессии рабочего или служащего. Такое обучение уже сейчас возможно в школах и колледжах, а главное — оно бесплатное. Законопроектом предлагается использовать этот механизм для тех, кто не прошёл ГИА после 9 класса.