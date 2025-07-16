Сон появился во время перехода жизни к кислородному дыханию

Последующие наблюдения показали, что недостаток сна сопровождается переменами в форме митохондрий, а также нарастанием избытка электронов внутри этих органелл, что ускоряет повреждение их мембран и ведет к накоплению оксидантов в нейронах. Во время сна эти процессы подавляются, что дает клеткам время на «починку» митохондрий и ликвидацию сбоев в их работе. Эти же особенности в работе клеточных энергостанций могут объяснять то, почему маленькие животные с очень быстрым метаболизмом живут относительно недолго и спят необычно много, подытожили ученые.