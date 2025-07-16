Путин поздравил металлургов с приближающимся профессиональным праздником

«Я хочу вас и, как в таких случаях говорят, в вашем лице поздравить всех металлургов и вообще всех работников большого нашего комплекса горно-металлургического с приближающимся праздником, Днем металлурга. Вам всего самого доброго», — сказал Путин во время общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината.