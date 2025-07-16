В Уфе владельцев зданий начнут штрафовать за граффити на стенах

С сентября за халатное отношение к внешнему виду зданий будут наказывать рублем. Частным лицам грозят штрафы до четырех тысяч рублей, руководителей будут наказывать штрафами до 15 тысяч, а юридическим лицам придется заплатить до 100 тысяч. Под особый контроль попадает чистота фасадов, входных групп и прилегающих территорий.