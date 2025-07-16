Ричмонд
+28°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе владельцев зданий начнут штрафовать за граффити на стенах

Хозяева обязаны поддерживать чистоту и порядок на прилегающих территориях.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе ужесточат контроль за состоянием городских зданий. Как заявил на планерке замначальника городского управления коммунального хозяйства Ришат Исмагилов, собственники и арендаторы теперь обязаны оперативно устранять несанкционированные рисунки на стенах и поддерживать порядок вокруг объектов.

С сентября за халатное отношение к внешнему виду зданий будут наказывать рублем. Частным лицам грозят штрафы до четырех тысяч рублей, руководителей будут наказывать штрафами до 15 тысяч, а юридическим лицам придется заплатить до 100 тысяч. Под особый контроль попадает чистота фасадов, входных групп и прилегающих территорий.

Мониторинг нарушений поручили системе «Умный глаз». За 2024 год эти «электронные патрули» просканировали более 14 тысяч километров городских улиц, фиксируя незаконные объявления, граффити и повреждения асфальта. Теперь нейросеть поможет выявлять новых нарушителей благоустройства.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.