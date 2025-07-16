В Уфе владельцев зданий начнут штрафовать за граффити на стенах

В Уфе ужесточат контроль за состоянием городских зданий. Как заявил на планерке замначальника городского управления коммунального хозяйства Ришат Исмагилов, собственники и арендаторы теперь обязаны оперативно устранять несанкционированные рисунки на стенах и поддерживать порядок вокруг объектов.
С сентября за халатное отношение к внешнему виду зданий будут наказывать рублем. Частным лицам грозят штрафы до четырех тысяч рублей, руководителей будут наказывать штрафами до 15 тысяч, а юридическим лицам придется заплатить до 100 тысяч. Под особый контроль попадает чистота фасадов, входных групп и прилегающих территорий.
Мониторинг нарушений поручили системе «Умный глаз». За 2024 год эти «электронные патрули» просканировали более 14 тысяч километров городских улиц, фиксируя незаконные объявления, граффити и повреждения асфальта. Теперь нейросеть поможет выявлять новых нарушителей благоустройства.
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