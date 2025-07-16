В Красном Сулине водитель наехал на клумбу, пострадал подросток

В среду, 16 июля, в Красном Сулине произошло ДТП с несовершеннолетней. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.
По предварительным данным, 43-летний водитель Ford Focus повернул налево и съехал с дороги вправо, после чего наехал на клумбу. В результате аварии несовершеннолетняя пассажирка получила телесные повреждения. Ее госпитализировали.
Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.
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