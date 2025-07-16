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В Красном Сулине водитель наехал на клумбу, пострадал подросток

Под Ростовом полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с подростком.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 16 июля, в Красном Сулине произошло ДТП с несовершеннолетней. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 43-летний водитель Ford Focus повернул налево и съехал с дороги вправо, после чего наехал на клумбу. В результате аварии несовершеннолетняя пассажирка получила телесные повреждения. Ее госпитализировали.

Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.

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