В Барановичах скульптура железнодорожника уплыла во время ливня 16 июля

Сообщается, что на Барановичи 16 июля обрушился сильный дождь, затопивший проезжую часть. Через некоторое время в потоке автомобилей водители и прохожие заметили медленно проплывающую в сторону Южного микрорайона скульптуру железнодорожника, которая была частью инсталляции «Город трудовой славы. 1941−1945 годов». Данная скульптурная композиция расположения возле ЗАГСа.