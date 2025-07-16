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В Барановичах скульптура железнодорожника уплыла во время ливня 16 июля

Из-за сильного ливня в Барановичах уплыла скульптура железнодорожника.

Источник: Комсомольская правда

В Барановичах скульптура железнодорожника уплыла во время ливня 16 июля, пишет издание «Наш край».

Сообщается, что на Барановичи 16 июля обрушился сильный дождь, затопивший проезжую часть. Через некоторое время в потоке автомобилей водители и прохожие заметили медленно проплывающую в сторону Южного микрорайона скульптуру железнодорожника, которая была частью инсталляции «Город трудовой славы. 1941−1945 годов». Данная скульптурная композиция расположения возле ЗАГСа.

В сообщении сказано, что позднее, оттолкнувшись от одного из проезжающих авто, скульптура проплыла в обратном направлении в сторону ЗАГСа. Сотрудники ЖКХ смогли ее оперативно остановить.

Из-за сильного ливня в Барановичах уплыла скульптура железнодорожника. Фото: скриншот с видео TitTok @@nashkraj.

Генеральный директор Барановичского городского ЖКХ Дмитрий Тихно уточнил, что скульптура временно стоит около здания «Белтелекома». Он добавил: когда погода восстановится, ее вернут на прежнее место.

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