В Барановичах скульптура железнодорожника уплыла во время ливня 16 июля, пишет издание «Наш край».
Сообщается, что на Барановичи 16 июля обрушился сильный дождь, затопивший проезжую часть. Через некоторое время в потоке автомобилей водители и прохожие заметили медленно проплывающую в сторону Южного микрорайона скульптуру железнодорожника, которая была частью инсталляции «Город трудовой славы. 1941−1945 годов». Данная скульптурная композиция расположения возле ЗАГСа.
В сообщении сказано, что позднее, оттолкнувшись от одного из проезжающих авто, скульптура проплыла в обратном направлении в сторону ЗАГСа. Сотрудники ЖКХ смогли ее оперативно остановить.
Из-за сильного ливня в Барановичах уплыла скульптура железнодорожника. Фото: скриншот с видео TitTok @@nashkraj.
Генеральный директор Барановичского городского ЖКХ Дмитрий Тихно уточнил, что скульптура временно стоит около здания «Белтелекома». Он добавил: когда погода восстановится, ее вернут на прежнее место.
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