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Магнитогорский металлургический комбинат постоянно молодеет, заявил Путин

Путин: люди должны чувствовать на себе обновление Магнитогорского комбината.

Источник: © РИА Новости

МАГНИТОГОРСК, 16 июл — РИА Новости. Магнитогорский металлургический комбинат постоянно молодеет, важно, чтобы это обновление люди чувствовали на себе, отметил президент России Владимир Путин.

«Предприятие у вас, с одной стороны, уже взрослое, 100 лет исполняется, но, с другой стороны, молодое. Молодеет постоянно, и это очень приятно», — сказал глава государства в ходе общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината.

По словам Путина, важно, чтобы это обновление люди чувствовали на себе.

Президент также поздравил российских металлургов с приближающимся профессиональным праздником.