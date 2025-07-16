Магнитогорский металлургический комбинат постоянно молодеет, заявил Путин

МАГНИТОГОРСК, 16 июл — РИА Новости. Магнитогорский металлургический комбинат постоянно молодеет, важно, чтобы это обновление люди чувствовали на себе, отметил президент России Владимир Путин.
«Предприятие у вас, с одной стороны, уже взрослое, 100 лет исполняется, но, с другой стороны, молодое. Молодеет постоянно, и это очень приятно», — сказал глава государства в ходе общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината.
По словам Путина, важно, чтобы это обновление люди чувствовали на себе.
Президент также поздравил российских металлургов с приближающимся профессиональным праздником.