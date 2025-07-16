Путин пообещал уделить внимание строительству аэропорта в Магнитогорске

МАГНИТОГОРСК, 16 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал обратить внимание на строительство аэропорта в Магнитогорске, чтобы все запланированные мероприятия были выполнены в срок.
«Деньги у нас в бюджете заложены, вопрос в организации этой работы… Я этим позанимаюсь и думаю, что все запланированные мероприятия должны быть выполнены в конце 26-го года», — сказал Путин в ходе беседы с работниками Магнитогорского металлургического комбината.
В среду президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Магнитогорск в преддверии Дня металлурга.