Путин пообещал уделить внимание строительству аэропорта в Магнитогорске

«Деньги у нас в бюджете заложены, вопрос в организации этой работы… Я этим позанимаюсь и думаю, что все запланированные мероприятия должны быть выполнены в конце 26-го года», — сказал Путин в ходе беседы с работниками Магнитогорского металлургического комбината.