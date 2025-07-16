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Путин пообещал уделить внимание строительству аэропорта в Магнитогорске

Путин проследит, чтобы аэропорт в Магнитогорске был построен в срок.

Источник: © РИА Новости

МАГНИТОГОРСК, 16 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал обратить внимание на строительство аэропорта в Магнитогорске, чтобы все запланированные мероприятия были выполнены в срок.

«Деньги у нас в бюджете заложены, вопрос в организации этой работы… Я этим позанимаюсь и думаю, что все запланированные мероприятия должны быть выполнены в конце 26-го года», — сказал Путин в ходе беседы с работниками Магнитогорского металлургического комбината.

В среду президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Магнитогорск в преддверии Дня металлурга.