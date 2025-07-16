«Аэрофлот» откроет третий ежедневный рейс между Москвой и Геленджиком

В соответствии с обновлённым расписанием рейсы Москва — Геленджик — Москва в июле будут выполняться ежедневно, с 1 августа запланировано два рейса в сутки, с 8 августа по 12 октября — три рейса в сутки, с 13 октября по 25 октября — два рейса в сутки.