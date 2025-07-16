«Аэрофлот» откроет третий ежедневный рейс между Москвой и Геленджиком

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Авиакомпания «Аэрофлот» вводит третий ежедневный рейс между Москвой и Геленджиком с 8 августа до 12 октября, сообщила компания.
«Аэрофлот вводит третий ежедневный рейс между Москвой и Геленджиком на период с 8 августа по 12 октября. Дополнительная частота вводится в связи с высоким спросом на данное направление. Продажа билетов открыта», — сообщили в «Аэрофлоте».
В соответствии с обновлённым расписанием рейсы Москва — Геленджик — Москва в июле будут выполняться ежедневно, с 1 августа запланировано два рейса в сутки, с 8 августа по 12 октября — три рейса в сутки, с 13 октября по 25 октября — два рейса в сутки.
Первый рейс «Аэрофлота» из Москвы в Геленджик состоится 18 июля. Ранее сообщалось, что компания увеличивает ёмкость рейсов на 16%.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты, первый рейс совершила авиакомпания Red Wings 28 мая из аэропорта Жуковский.