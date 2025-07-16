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Путин принял участие в открытии нового участка дороги М-12

Путин принял участие в открытии нового участка трассы М-12 Дюртюли — Ачит.

Источник: © РИА Новости

МАГНИТОГОРСК, 16 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял участие в открытии нового участка автомобильной дороги М-12 «Восток» Дюртюли — Ачит, который проходит по территории Башкирии, Пермского края и Свердловской области, передает корреспондент РИА Новости.

Путин в среду прибыл в Магнитогорск. Президент принял участие в торжественной церемонии открытия нового участка автодороги в режиме видеоконференции.

Скоростная трасса Дюртюли — Ачит пройдет по территории Башкирии, Пермского края и Свердловской области. Всего на этой скоростной дороге возведены 99 искусственных сооружений, в числе которых путепроводы, мосты и переходы.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что строительство участка автомобильной дороги, будет завершено в середине лета, в 2026 году дорога будет продлена до Тюмени.