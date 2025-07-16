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Путин поздравил работника Магнитогорского комбината со свадьбой

Путин поздравил одного из работников ММК со свадьбой.

МАГНИТОГОРСК, 16 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работника Магнитогорского металлургического комбината (ММК) со свадьбой, отметив, что откладывать рождение ребенка — ошибка.

Один из работников ММК рассказал президенту, что недавно женился и что они с супругой откладывают рождение ребенка в связи с отсутствием собственного жилья.

«Поздравляю… То, что вы женились, это хорошо, но то, что вы откладываете рождение ребенка, это ошибка», — сказал Путин во время общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината.