Минтруда сказало про изменения в выплатах пенсий заключенным в Беларуси. Подробности рассказала начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Елена Гоморова, пишет БелТА.
Представитель ведомства уточнила: новшества закона, который подписал президент Беларуси 12 июля (подробнее — здесь), внесли изменения в закон о пенсионном обеспечении.
— При этом хочу сделать особый акцент на том, что право на трудовую пенсию, как и ранее, предоставляется при условии уплаты обязательных страховых взносов не менее установленной продолжительности. С 2025 года это 20 лет, — обратила внимание специалист.
Гоморова добавила, что изменения также затронули выплаты пенсий лицам, которые находятся в местах лишения свободы. В частности, вопрос затронул упрощение администрирования. Говорится, что по старому законодательству пенсия приходила на счет заключенного сразу и с вычетом расходов на его содержание. Иные удержания осуществлялись исправительно-трудовыми учреждениями.
Но уже с 1 октября 2025 года в силу вступают изменения. Согласно ним, вся сумма трудовой пенсии будет перечисляться в исправительно-трудовое учреждение, и уже оно будет производить все удержания.
— Стоимость содержания, алиментные и другие обязательства будут производиться исправительно-трудовым учреждением. И уже оставшаяся часть суммы с учетом минимальной гарантии будет зачисляться на счет. Тем самым упрощается администрирование, — отметила начальник главного управления пенсионного обеспечения.
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