Пожилая минчанка передала мошенникам более $9 тыс. на спасение дочки, якобы совершившей ДТП

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заводским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства мошенничества, совершенного группой лиц в крупном размере. Об этом БЕЛТА сообщили в группе по информации и связи с общественностью УСК по городу Минску.
По данным следствия, в начале июля текущего года 69-летней жительнице столицы позвонил мужчина и, представившись сотрудником милиции, стал расспрашивать о проживающих с ней родственниках.
Заполучив необходимую информацию, мошенник сообщил тревожную новость о том, что дочь пожилой женщины якобы стала виновницей ДТП и для ее освобождения от уголовной ответственности требуются деньги. Напуганная мать без раздумий выполнила указания злоумышленника и собрала все имеющиеся сбережения.
Вскоре ей поступил звонок якобы от родственницы, которая торопила мать с передачей «откупных». Через некоторое время к ней прибыл лжеправоохранитель, которому пенсионерка передала порядка $9 тыс. и Br3 тыс. Финансы она положила в сумку с вещами.
Лишь спустя время пострадавшая позвонила дочери и с ужасом осознала, что стала жертвой тщательно спланированной преступной схемы, после чего обратилась к правоохранителям. При проведении следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлена личность мужчины, забиравшего посылку.
Им оказался 58-летний водитель такси, которому через приложение поступил заказ на доставку. Не подозревая, что стал участником преступной схемы, он довез сумку к месту назначения — тамбурной двери подъезда одного из жилых домов столицы. На данный адрес выехала следственно-оперативная группа, которая обнаружила передачу с деньгами на том же месте, где она была оставлена посыльным прошлым вечером, в целости и сохранности.
Заводским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 209 (мошенничество, совершенное группой лиц в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
УСК по городу Минску обращает внимание на то, что сотрудники правоохранительной системы по телефону не просят сообщить конфиденциальную информацию. При подозрительном звонке необходимо незамедлительно положить трубку, не вступать в диалог с мошенниками. Перепроверяйте полученные сведения и в случае возникновения подозрений обращайтесь в компетентные органы. -0-