Пожилая минчанка передала мошенникам более $9 тыс. на спасение дочки, якобы совершившей ДТП

Им оказался 58-летний водитель такси, которому через приложение поступил заказ на доставку. Не подозревая, что стал участником преступной схемы, он довез сумку к месту назначения — тамбурной двери подъезда одного из жилых домов столицы. На данный адрес выехала следственно-оперативная группа, которая обнаружила передачу с деньгами на том же месте, где она была оставлена посыльным прошлым вечером, в целости и сохранности.