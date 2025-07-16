Пермяков приглашает арт-резиденция «Евгений Панфилов. Наследие»

В 2025 году исполняется 70 лет со дня рождения Евгения Панфилова — хореографа, новатора, создателя Театра «Балет Евгения Панфилова», первого в России частного театра балета, получившего статус государственного и ставшего культурным символом Перми.
В честь юбилея реализуется масштабный проект — арт-резиденция «Евгений Панфилов. Наследие». Он направлен на сохранение и осмысление творческого наследия маэстро, а также на вовлечение жителей Перми в живой процесс сотворчества.
Проект проводится с 1 июля по 31 октября при поддержке Фонда грантов губернатора Пермского края.
Арт-резиденция включает четыре лаборатории современного искусства:
Лаборатория хореографического наследия — работа с архивной хореографией Панфилова, метод Лабана, реконструкции. Куратор — Арина Панфилова.
Лаборатория современной хореографии «Против течения» — техника contemporary, импровизация, композиция. Куратор — Марина Кремнева.
Лаборатория перформанса «Разговор о телесности» — исследование телесной выразительности через перформанс и моду. Куратор — Динара Садыкова.
Лаборатория кинотанца «Наследие» — работа на стыке хореографии и видеотворчества в жанре кинотанца. Куратор — Владимир Кирьянов.
Занятия проходят в Молодежном центре «Кристалл» и Доме молодежи, в ДК им. Солдатова и на других площадках. Участие бесплатное по предварительной регистрации.
Зарегистрироваться можно на сайте проекта и в группе ВКонтакте.
Главным событием арт-резиденции станет гала-концерт. Он состоится 10 августа на большой сцене Дома Молодежи и будет состоять из двух частей: традиционной и современной. Концерт станет акцией памяти и сотворчества, объединяющей поколения, жанры и формы, вдохновленные духом маэстро.
Арт-резиденция «Евгений Панфилов. Наследие» продолжает традицию, заложенную Ариной Панфиловой в 2021 году, когда начали проводиться ежегодные вечера, посвященные дню рождения хореографа. С 2024 года эти встречи стали масштабными городскими событиями, объединяющими профессионалов и горожан.