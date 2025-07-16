Пермяков приглашает арт-резиденция «Евгений Панфилов. Наследие»

Главным событием арт-резиденции станет гала-концерт. Он состоится 10 августа на большой сцене Дома Молодежи и будет состоять из двух частей: традиционной и современной. Концерт станет акцией памяти и сотворчества, объединяющей поколения, жанры и формы, вдохновленные духом маэстро.