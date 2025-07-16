В Роствое за несколько часов инспекторы ДПС нашли угнанный автомобиль

В среду, 16 июля, в Советском районе Ростова угнали «ВАЗ 21017». Сообщение об этом поступило в 8:42 в дежурную часть. Об этом рассказали в донской Госавтоинспекции.
Полицейские получили ориентировку и приступили к оперативным мероприятиям. И уже в 12:45 машину нашли в Железнодорожном районе. Сейчас устанавливаются лица, причастные к угону.
— Благодаря слаженным и профессиональным действиям сотрудников Госавтоинспекции, автомобиль удалось обнаружить всего за несколько часов после поступления сигнала об угоне, — говорится в сообщении.
В Госавтоинспекции попросили ростовчан, которым что-то известно об этом инциденте, сообщить в полицию.
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