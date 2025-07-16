Вместо свиданий — в армию: почему все больше мужчин решают быть холостяками

— Это, как правило, детская травма. Она возникает, когда ребенок рос в семье, где не было счастья или были какие-то сложные отношения между родителями, много ссор и конфликтов, — рассказала Наумова. — Также всему виной может быть и то, что ребенок не чувствовал себя любимым и нужным в семье. Тогда во взрослом возрасте могут возникать страхи, опасения и тревога по поводу того, что он снова не будет любим в своей семье или в отношениях будет много ссор и недопонимания.