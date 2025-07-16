Вместо свиданий — в армию: почему все больше мужчин решают быть холостяками

Российские активисты предложили вносить мужчин, которые в течение трех месяцев не пытаются познакомиться с женщинами, в «черный список МВД» и отправлять в армию. Они также считают, что нужно назначать холостякам исправительные работы. «Вечерняя Москва» узнала у психолога Натальи Наумовой, почему многие современные мужчины не стремятся создать семью.
По ее словам, если мужчина осознанно не хочет создавать семью и соглашается только на секс без обязательств или полностью отказывается от взаимоотношений с женщинами, то в основе его поведения всегда лежит психологическая травма.
— Это, как правило, детская травма. Она возникает, когда ребенок рос в семье, где не было счастья или были какие-то сложные отношения между родителями, много ссор и конфликтов, — рассказала Наумова. — Также всему виной может быть и то, что ребенок не чувствовал себя любимым и нужным в семье. Тогда во взрослом возрасте могут возникать страхи, опасения и тревога по поводу того, что он снова не будет любим в своей семье или в отношениях будет много ссор и недопонимания.
По мнению мужчины с такой детской травмой, строить семью — бессмысленно, пояснила психолог. Чтобы не допустить вероятную боль в свою жизнь, человек может принимать сознательное решение быть одному.
— Самому за себя отвечать значительно проще и легче, поэтому он выбирает свободные отношения и отказывается от брака и детей. Мужчина делает свой осознанный выбор, — подчеркнула собеседница «ВМ».
Что делать, если твой мужчина — маменькин сынок.
Психолог уверена, что многим мужчинам удобно быть одинокими и они даже не пытаются разобраться, почему их жизнь сложилась именно так. Но если человек все же понимает, что живет не так, как ему по-настоящему хочется, необходимо обратиться к специалисту.
— Эти мужчины боятся работы с психологом, но многие все же идут к нему за помощью, потому что беспокоит одиночество. Если они прорабатывают свои детские травмы, то становятся более смелыми и уверенными в себе. В итоге мужчинам удается вступить с женщиной в более близкие отношения и обрести семейное счастье, — отметила Наумова.
Выход есть всегда, необходимо лишь замечать свои истинные потребности, осознавать их и обращаться за помощью к специалистам. Тогда даже самый закоренелый холостяк сможет стать примерным семьянином и отцом, заключила эксперт.
При этом мужчины в браке, как правило, реже страдают от депрессии по сравнению с женщинами. Почему так происходит, «Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога Маргариты Алексеевой.
А почему брак, созданный по инициативе женщины, обречен на крах, «ВМ» рассказал психолог Андрей Зберовский. По его словам, женщины всегда были готовы сделать предложение мужчинам сами, потому что мотивация узаконить отношения и выйти замуж у них гораздо выше, чем у мужской половины человечества.