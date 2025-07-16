«Вес ягоды составил 173,5 грамма». Белоруска рассказала, как смогла вырастить гигантскую клубнику

Белоруска Тамара Селецкая вырастила гигантскую ягоду клубники весом 173,5 грамма и сказала, как это сделать, передает Sputnik.by.
В сообщении сказано, что в книгу рекордов Беларуси попадают не только предприятия, но и простые белорусы. Тамара Селецкая смогла вырастить гигантскую клубнику. Женщина сказала, что пользовалась народными методами, выращивая ягоду.
— Во время посадки клубники в лунки кладу цветки бархатцев. Их запах отпугивает вредителей и питает корневую систему, — сообщила белоруска.
Также она поделилась еще одним секретом. После весенних заморозков, когда клубника плохо развивалась, то женщина подкормила ее раствором молока, воды и дрожжей. Результат меня удивил.
— Ягода выросла весом 173,5 грамма, — подчеркнула белоруска.
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