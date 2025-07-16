Будущие милиционеры, следователи, эксперты. В силовых вузах принимают документы у будущих курсантов

В Беларуси проходит межвузовская вступительная кампания в ведомственные учреждения высшего образования — Академию МВД и Могилевский институт МВД. Стартовала она, как и в других вузах, с 12 июля, а завершится 19 июля. Корреспонденты БЕЛТА узнали у первого заместителя начальника Академии Министерства внутренних дел, заместителя председателя приемной комиссии полковника милиции Алексея Башана о контрольных цифрах приема и конкурсах, о том, кто имеет право на льготы при поступлении и в целом об особенностях вступительной кампании в силовые вузы.
— Алексей Владимирович, расскажите об особенностях вступительной кампании этого года.
— Особенностью вступительной кампании в учреждения образования Министерства внутренних дел является то, что у нас общий конкурс на два учреждения — Академию МВД, Могилевский институт МВД. Поэтому мы оперируем контрольными цифрами приема по двум учреждениям образования. Так, мы набираем 440 курсантов в Академию МВД и 180 курсантов в Могилевский институт, то есть общая цифра приема — 620 человек, из которых 30 — девочки (10 — в Академию МВД на уголовно-исполнительный факультет и 20 — в Могилевский институт на специальность «правовое обеспечение общественной безопасности»). В интересах МВД из 620 человек мы принимаем 504 абитуриента, 116 курсантов будут обучаться в интересах иных госорганов. К ним относятся Следственный комитет, Государственный комитет судебных экспертиз, Министерство обороны, Государственный пограничный комитет и Департамент финансовых расследований КГК.
Объединенный набор у нас проводится уже третий год, мы к этому долго шли, в этом смысле мы единственные в стране. Два предыдущих года показали эффективную работу.
Абитуриент указывает в заявлении оба учреждения и все варианты интересующих специальностей в порядке приоритета. Затем он участвует в конкурсе. Куда он пройдет, зависит от его баллов. Об этом он узнает 21 июля. Здесь важно то, что абитуриенту в случае, если он видит, что ему не хватает баллов, чтобы поступить в Академию МВД, не нужно забирать свои документы и бежать в Могилевский институт МВД подавать их и наоборот. Это происходит автоматически. Поэтому наши абитуриенты спокойны и просто участвуют в конкурсе — куда им хватит баллов, туда они однозначно пройдут.
— Как обстоят дела с конкурсами?
— Чтобы стать нашим курсантом, недостаточно просто прийти и написать заявление, как в обычный вуз. Необходимо пройти систему дополнительного профессионального отбора, который включает в себя медосвидетельствование, чтобы по состоянию здоровья быть годным к несению службы. Ведь когда молодой человек к нам поступает, он одновременно принимается на службу, надевает погоны и начинает служить. Поэтому есть требования к здоровью, а также к психологической выносливости — желающие к нам поступить проходят собеседование у психолога. Служба в военизированных организациях чем характерна? Надо быть стрессоустойчивым, надо уметь подчиняться, уметь отдавать приказы — очень важно уметь потребовать, для этого должна быть развита эмоционально-волевая сфера. Да, мы этому всему учим, но исходные данные обязательно проверяем.
Для того чтобы стать нашим абитуриентом, надо было обратиться в территориальный орган внутренних дел до 15 апреля. Там у молодого человека приняли заявление, и он проходил профотбор — было оформлено его личное дело, которое пришло в академию. Эти дела у нас уже все есть, мы знаем всех своих абитуриентов. На 620 мест к нам поступило порядка 1,3 тыс. дел.
— Как организована процедура подачи документов?
— Так как мы знаем, сколько у нас абитуриентов и из каких регионов, перед подачей документов мы разослали им индивидуальные приглашения на конкретный день таким образом, чтобы в день подавать документы приезжало около 200−250 человек. Мы рекомендуем придерживаться графика, но если кто-то придет вне своего дня, мы обязательно его примем.
Также у нас есть электронная очередь. В талоне указан порядковый номер абитуриента и сколько человек перед ним в очереди. В среднем в час мы принимаем заявления у 30 человек. Абитуриент и его сопровождающие могут прикинуть, сколько у них есть времени. Они могут сходить в буфет, прогуляться, выйти в город попить кофе.
У нас организован зал ожидания подачи документов, где мы включаем фильмы, чтобы ожидающим было еще комфортнее. Вчера, например, смотрели «А зори здесь тихие». Комиссия тратит на одного человека около 15−20 минут. Проверяются документы, есть ли право на льготы, правильно ли подсчитан средний балл аттестата. Бывают ситуации, когда у абитуриента в сертификатах централизованных испытаний указаны данные паспорта, который он к моменту подачи заявления поменял на новый. Нам надо этот вопрос отследить и устранить нюансы, на это надо время.
Бывают случаи, что не достает какого-то документа. Поэтому в свой график мы заложили два резервных дня — 18 и 19 июля. Если вдруг в документах что-то не так, мы даем возможность абитуриенту среагировать — поехать и выписать новый аттестат, привезти какую-то справку. Традиционно 17 июля мы принимаем документы от минчан, потому что им проще будет в случае чего сориентироваться и довести необходимые документы. Годами отлаженная система работает максимально эффективно, учитывая интересы всех.
— Предусмотрена ли в силовых вузах целевая подготовка специалистов?
— Целевой подготовки у нас нет. Существуют понятия «де-юре» и «де-факто». Де-юре целевая подготовка существует в гражданских вузах, когда работодатели отбирают себе будущих работников. Это можно сравнить с нашим профотбором. Поэтому у нас де-факто все целевики, потому что все отобраны — всех направили территориальные органы, есть конкурс, по окончании учебы наш выпускник должен 5 лет отработать. Поэтому фактически целевая подготовка у нас была всегда, просто де-юре это так не называется.
— Расскажите о льготных траекториях поступления в оба вуза.
— Есть разные виды льгот. Один из них — это поступление без вступительных испытаний. Это значит, что абитуриент приходит и пишет заявление, предоставляет аттестат и больше ничего от него не требуется. К этой категории льготников относятся, например, выпускники Лицея МВД, кадетских училищ, Лицея МЧС в том случае, если у них в аттестате все отметки не ниже 7 (не средний балл, а чтобы в аттестате не было шестерок и ниже). Таких мы можем набрать не более 30% от контрольных цифр приема.
Также у нас есть такой вид льготы, как внеконкурсное зачисление. Им могут воспользоваться те, у кого в аттестате по предметам вступительных испытаний отметки 6 и выше. Актуально это для выпускников Лицея МВД, кадетских училищ, Лицея МЧС. В этом случае абитуриент должен предоставить документ об образовании и в обязательном порядке сертификаты централизованных испытаний с результатами, набравшими нижние пороговые значения. Например, по государственным языкам должно быть набрано 10 и более баллов, иностранный язык — 15 и более, обществоведение — 25 и более. В аттестате по предметам вступительных испытаний должны быть отметки 6 и выше.
Льготы есть и для тех, кто отслужил в армии. Еще одна категория льготников — это сотрудники и военнослужащие, которые уже служат. Кроме того, в Могилевский институт МВД на льготных условиях зачисляются медалисты. Есть льготы при поступлении к нам для детей сотрудников, погибших или ставших инвалидами при исполнении служебных обязанностей. И новая категория льготников — это выпускники военно-патриотических клубов. Они имеют право на внеконкурсное зачисление. Для этого им нужно иметь рекомендацию командира войсковой части, при которой работает клуб, и свидетельство о дополнительном образовании детей и молодежи, которое тоже выдает клуб.
Анна Рымша из Логойска приехала поступать на юриста. «Я хотела поступать в Академию МВД, но туда берут много кадеток, а набор девочек очень маленький, поэтому скорее всего получится поступить в Могилевский институт МВД. Я с детства мечтала работать в милиции, очень любила смотреть фильмы про это. Мечтала сократить преступности и дать людям надежду на будущее. Где-то в 12 лет я определилась, что свяжу свою карьеру именно со службой. Я очень надеюсь, что поступлю и моя мечта осуществится», — поделилась Анна.
В группе поддержки у абитуриентки, конечно же, мама. «Выбор дочери я сначала восприняла настороженно, в семье из этой сферы никого не было. Даже пыталась отговаривать ее, но потом я вспомнила, что когда-то и у меня была такая мечта в детстве. И я решила поддержать ее. Дочь стала сдавать экзамены, которые подходят для поступления. Сегодня мы подали документы, теперь будем волноваться и ждать результатов поступления», — рассказала Олеся Рамша.
Семья Исмаиловых из Борисова в Академии МВД сегодня практически в полном сборе — папа, мама и абитуриент Кирилл. Поступать молодой человек приехал на специальность «правовое обеспечение общественной безопасности» в Могилевский институт МВД. «В 11-м классе я решил, что пора четко определятся с будущей профессией. Выбор у меня стоял между МВД, МЧС и военной карьерой. Больше по душе мне служба в милиции, поэтому свой выбор я остановил на МВД. Хочу помогать людям, защищать их, обеспечивать строгий порядок. Мечтаю после окончания вуза вернуться в свой родной город и работать участковым», — поделился Кирилл Исмаилов.
Светлана и Александр Исмаиловы на выбор сына не влияли. «У нас дедушка — майор милиции, работал участковым. Наверное, сын решил идти по его стопам. Выбор сына мы приняли спокойно, теперь помогаем ему пройти этот сложный жизненный момент, связанный с поступлением», — отметила мама.
«Я сам бывший военный, поэтому, когда сын спросил меня, идти ли ему в милицию, я сказал, чтобы шел. Это хорошая профессия для мужчины. Она как минимум дисциплинирует, особенно это важно для нынешнего поколения молодежи. Поддерживаем сына, есть нервные моменты, но ничего страшного, все преодолеем и обязательно поступим», — уверен Александр Исмаилов.
Светлана ПЕКАРЬ,
фото Николая ПЕТРОВА,
БЕЛТА. -0-