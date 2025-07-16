Будущие милиционеры, следователи, эксперты. В силовых вузах принимают документы у будущих курсантов

— Чтобы стать нашим курсантом, недостаточно просто прийти и написать заявление, как в обычный вуз. Необходимо пройти систему дополнительного профессионального отбора, который включает в себя медосвидетельствование, чтобы по состоянию здоровья быть годным к несению службы. Ведь когда молодой человек к нам поступает, он одновременно принимается на службу, надевает погоны и начинает служить. Поэтому есть требования к здоровью, а также к психологической выносливости — желающие к нам поступить проходят собеседование у психолога. Служба в военизированных организациях чем характерна? Надо быть стрессоустойчивым, надо уметь подчиняться, уметь отдавать приказы — очень важно уметь потребовать, для этого должна быть развита эмоционально-волевая сфера. Да, мы этому всему учим, но исходные данные обязательно проверяем.