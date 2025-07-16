Школьный сезон в торговле открыт: что почем и какие новинки?

«Сегодня родители выбирают, как правило, минимализм, что сказывается на цене. Для покупателей это немаловажно. У нас же действует и дисконтная карта, есть точечные скидки от 10%, социальные скидки многодетным семьям, — отметила Элла Кудина. — Мы понимаем, что продавец является проводником покупателя к товару. Поэтому стараемся приложить максимум усилий, чтобы удовлетворить запросы каждого покупателя, уделить ему внимание. И если человек уходит довольным, мы понимаем, что он придет к нам еще не раз», — сказала продавец столичного ГУМа.