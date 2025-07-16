Школьный сезон в торговле открыт: что почем и какие новинки?

В Беларуси стартовал сезон торговли товарами для школьников. Ученические блузки и рубашки, штаны и юбки, тетради и дневники можно купить, разумеется, круглый год. Однако традиционно с середины лета в торговые объекты по всей стране поступает расширенный ассортимент деловой одежды для школьников, обуви и принадлежностей. Особый акцент сделан на товарах белорусского производства, что позволяет получить качественную продукцию по приемлемым ценам. Корреспонденты БЕЛТА сходили в два столичных универмага и оценили ассортимент.
«Школьный сезон — это не только волнительные, но и очень приятные хлопоты, — считает продавец 7 разряда столичного ГУМа Элла Кудина. — Все родители хотят, чтобы их дети были одеты красиво, со вкусом, современно и при этом их внешний вид соответствовал требованиям делового стиля. Поэтому наши товароведы заказали на предприятиях все возможные товары, с широкой цветовой гаммой моделей и расцветок».
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Ассортимент для девочек традиционно широк и разнообразен. Юбки, сарафаны и блузки различных вариаций: с коротким и длинным рукавом, укороченные и удлиненные модели, с карманами и без карманов, на кнопочках и на пуговичках. Востребованы брюки — универсальные длинные и широкие палаццо и прямые от бедра в мужском стиле 50-х годов. Для мальчиков есть пиджаки, брюки, костюмы.
Особого внимания заслуживает новинка сезона — «джемпер-обманка», который сочетает в себе трикотажный джемпер с рубашкой. Из новых моделей — юбка-шорты, удлиненные шорты как для младших, так и для старших классов. Говорить о тех моделях, которые представлены в продаже, можно бесконечно.
«На сегодня в ассортименте представлено более 400 моделей для школьников, 90% из которых — белорусского производства. Остальные 10% — это Россия, Турция. Но акцент — на белорусского производителя. Даже зарубежные покупатели из России, Прибалтики просят: “Покажите нам только белорусское”, — заметила продавец столичного ГУМа.
Преимущества деловой одежды для школьников от белорусских производителей очевидны. С этим согласится, пожалуй, большинство родителей. Так считает и Элла Кудина. «Поливискозные ткани вообще великолепные! Можно стирать в стиральной машине при 30 градусах, не отжимая. Достали, повесили на вешалку — и утюжить не нужно. Ткань не деформируется, не дает усадку, на ней не появляются катышки», — отметила она.
Одежда для повседневной носки, которую ребенок эксплуатирует пять дней в неделю, должна быть комфортной. Поэтому белорусская промышленность выпускает изделия из полушерстяной, поливискозной и хлопковой ткани. Удобно не только ребенку, но и родителям. Уход за такими изделиями минимален.
Ценовая политика учитывает запросы разных категорий покупателей. Товар можно найти на любой кошелек. Цены колеблются в зависимости от качества ткани и производителя. При этом собрать мальчика, будущего первоклассника, к 1 сентября можно за вполне демократичную цену — Br240−300. Например, брюки обойдутся в пределах Br50 (такая модель — на резиночке, поэтому можно регулировать объем талии), джемпер-обманка (два в одном: трикотажный джемпер (жилет) с рубашкой) — примерно в такую же сумму. Туфли из натуральной кожи обойдутся в сумму в пределах Br100.
«Сегодня родители выбирают, как правило, минимализм, что сказывается на цене. Для покупателей это немаловажно. У нас же действует и дисконтная карта, есть точечные скидки от 10%, социальные скидки многодетным семьям, — отметила Элла Кудина. — Мы понимаем, что продавец является проводником покупателя к товару. Поэтому стараемся приложить максимум усилий, чтобы удовлетворить запросы каждого покупателя, уделить ему внимание. И если человек уходит довольным, мы понимаем, что он придет к нам еще не раз», — сказала продавец столичного ГУМа.
Поделилась информацией о готовности универмага к школьному сезону и начальник отдела по развитию персонала ГУМа Наталья Морозова. По ее словам, ассортимент канцелярских товаров магазина к середине июля значительно расширился. «Полки пополнились тематическими тетрадями на любой вкус, дневниками. Также представлен широкий спектр ручек, карандашей и пеналов. Мы полностью готовы и можем обеспечить самого взыскательного покупателя», — сказала она.
Как заверяют в универмаге, поставки новых моделей будут продолжаться в течение всего сезона, чтобы удовлетворить запросы всех покупателей. «Поскольку сейчас только начало школьного сезона, естественно, мы ждем дальнейших поставок от предприятий. Возможно, будут новые модели, — заметила Элла Кудина. — Мы со своей стороны стараемся организовать торговый процесс так, чтобы покупателю было удобно и комфортно. Школьную одежду выставляем на передний план — так проще ориентироваться».
Масштабная продажа товаров для школьников организована и в ЦУМе. Здесь к сезону 2025 года планируется получить 70 тыс. единиц одежды для школьников, рассказала ведущий товаровед Анастасия Мурач. Предпочтение отдают отечественным производителям — на их долю приходится 95%. Покупателям предлагают более 800 моделей одежды делового стиля для девочек и мальчиков от 13 предприятий «Беллегпрома».
Например, для мальчиков костюм (комплект) можно купить за Br150−290 (всего представлено 18 моделей), сорочку — за Br39−85 (37 моделей), для девочек сарафан (платье) — Br40−75 (20 моделей), блузу — Br25−90 (75 моделей). Широк выбор и для старшеклассников. Для мальчиков костюмы (комплекты) предлагают за Br170−290 — представлено 11 моделей; сорочки — Br39−65 — 26 моделей; для девочек — сарафаны (платья) — Br55−75 — 12 моделей, блузы — Br45−100 — 35 моделей.
По словам Анастасии Мурач, предприятия концерна «Беллегпром» тщательно подходят к вопросу дизайна и подбора материалов для изготовления школьных изделий. Предприятия соблюдают технические регламенты Таможенного союза в отношении качества, используют материалы с вложением натуральных волокон — хлопка, шерсти, поливискозы. К 2025/2026 учебному году коллекции одежды школьного ассортимента обновились примерно на 70%.
Для изготовления школьной одежды использованы отечественные ткани высокого качества (ОАО «Камволь») с содержанием шерсти от 27% до 45%; полиэстера — от 55% до 73%, а также поливискозные ткани с содержанием вискозы 30−35% (в некоторых артикулах наличие лайкры составляет 2%).
«Из года в год модельеры стараются как можно интереснее сочетать белые блузки с юбками, брюками, сарафанами. Бело-сине-черную гамму все чаще разбавляют плиссировкой, накладными карманами, вышивкой, тесьмой, кружевными отложными воротниками, жабо и многим другим. Поэтому современные дети даже в официально-деловом стиле могут выделяться и чувствовать себя в школе комфортно. Положительного результата удалось достичь в результате введения единых элементов школьной одежды делового стиля во всех школах», — отметила ведущий товаровед.
Что касается цветовой гаммы жилетов, юбок, брюк, костюмов, то школьники предпочитают темные оттенки синего, в блузе для девочки, сорочке для мальчика — оттенки голубого и стандартный белый цвет.
Выбирая обувь, покупатели отдают предпочтение натуральным материалам. Модели для детей и подростков должны быть стильными, яркого дизайна, из материалов самого высокого качества и, конечно, правильной.
Вместе с тем торговля учитывает и запросы покупателей. В этом сезоне в тренде остаются массивные платформы, например, флэтформы — обувь на высокой платформе, которая может быть либо плоской, либо с небольшим подъемом с ровной или зубчатой подошвой. Благодаря сочетанию различных стилей (классик, кэжуал и актив) к обуви на массивной подошве подобрать одежду достаточно просто, как в строгом дресс-коде, так и в спортивном направлении.
В школьный сезон, как рассказала Анастасия Мурач, большой популярностью пользуются балетки, лоферы, туфли Мэри Джейн.
В универмаге обувь для мальчиков, школьников начальных классов, можно приобрести в среднем за Br100, девочек — Br90. Для детей средних классов обувь обойдется в среднем в Br135 (для мальчиков) и Br140 (для девочек). Для мальчиков-старшеклассников предлагаются модели со средней ценой в Br150, девочек — Br140.
Широк выбор и галантереи. В продаже — более 200 моделей рюкзаков для учащихся как белорусского, так и зарубежного производства.
Традиционно основной пик покупателей школьных товаров — с середины августа. Хотя некоторые одежду для школьников спрашивали уже в конце июня. В универмагах заверили: в наличии всегда большой ассортимент. Здесь готовы обеспечить самого взыскательного покупателя.
БЕЛТА. -0-