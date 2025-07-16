Путин открыл участок трассы М-12 между Казанью и Екатеринбургом

Проезд по трассе будет платным. Автомагистраль разделена на три участка: Дюртюли — Бураево (1211−1279 км трассы М-12), Бураево — Октябрьский (1279−1427 км) и Октябрьский — Ачит (1427−1487 км). Плата за проезды на всех трех участках для легкового автомобиля составит без скидок 1,713 тыс. руб. С учетом максимальной скидки в 15% по программе лояльности с транспондером T-Pass — 1,456 тыс. руб. Для грузовиков проезд без скидки — 2,985 тыс. руб., с ее учетом — 2,537 тыс. руб.