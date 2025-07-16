На Сахалине 19-летний срочник Данила Миняйло умер на пятый день службы

По словам родственников юноши, ~тренировки проходили при температуре +35°, а солдатам при этом даже не давали воды~. Спустя четыре дня после начала службы Миняйло попал в военный госпиталь, где врачи поставили ему диагноз «тепловой удар IV степени, асфиксическая форма, обезвоживание III степени». Он впал в кому и умер в тот же день.