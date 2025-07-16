Под Ростовом образовалась 12-километровая пробка

В среду, 16 июля, под Ростовом на трассе М-4 «Дон», между аэропортом «Платов» и Новоперсиановкой, образовался затор. Пробка растянулась на 12 километров. Это показывают «Яндекс. Карты».
Судя по картам, причиной затрудненного движения стали дорожные работы, которые проходят сразу на нескольких участках.
Ранее сообщалось, что инспекторы ДПС за несколько часов нашли угнанный автомобиль. Неизвестные похитили машину в Советском районе. А оставили ее в Железнодорожном.
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