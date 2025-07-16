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Информвстречи, мониторинг цен. Депутаты Палаты представителей 21−27 июля будут работать в округах

Парламентарии проведут личные приемы граждан и представителей юридических лиц, информационные встречи в трудовых коллективах и с населением по месту жительства. Тема встреч — «Беларусь суверенная: от восстановления народного хозяйства к инновационным проектам будущего».

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Палаты представителей 21−27 июля будут работать в избирательных округах. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

Парламентарии проведут личные приемы граждан и представителей юридических лиц, информационные встречи в трудовых коллективах и с населением по месту жительства. Тема встреч — «Беларусь суверенная: от восстановления народного хозяйства к инновационным проектам будущего».

Депутаты продолжат изучение ассортимента товаров и мониторинг цен на социально значимые товары на объектах торговли и в организациях сети Белорусского республиканского союза потребительских обществ, а также лекарственные препараты в различных аптеках и торговых точках.

Кроме того, парламентарии проанализируют вопросы, связанные с реализацией местных гражданских инициатив, мероприятий по наведению порядка на земле в рамках Года благоустройства, организацией летнего оздоровления детей, подготовкой к началу нового учебного года и ходом уборочной кампании. -0-