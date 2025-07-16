Информвстречи, мониторинг цен. Депутаты Палаты представителей 21−27 июля будут работать в округах

Кроме того, парламентарии проанализируют вопросы, связанные с реализацией местных гражданских инициатив, мероприятий по наведению порядка на земле в рамках Года благоустройства, организацией летнего оздоровления детей, подготовкой к началу нового учебного года и ходом уборочной кампании. -0-