Информвстречи, мониторинг цен. Депутаты Палаты представителей 21−27 июля будут работать в округах

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Палаты представителей 21−27 июля будут работать в избирательных округах. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.
Парламентарии проведут личные приемы граждан и представителей юридических лиц, информационные встречи в трудовых коллективах и с населением по месту жительства. Тема встреч — «Беларусь суверенная: от восстановления народного хозяйства к инновационным проектам будущего».
Депутаты продолжат изучение ассортимента товаров и мониторинг цен на социально значимые товары на объектах торговли и в организациях сети Белорусского республиканского союза потребительских обществ, а также лекарственные препараты в различных аптеках и торговых точках.
Кроме того, парламентарии проанализируют вопросы, связанные с реализацией местных гражданских инициатив, мероприятий по наведению порядка на земле в рамках Года благоустройства, организацией летнего оздоровления детей, подготовкой к началу нового учебного года и ходом уборочной кампании. -0-