Премьер Бахрейна заявил об отсутствии планов передачи ракет Patriot Украине

Премьер-министр Бахрейна Сальман бен Хамад Аль Халифа заявил, что его страна не собирается передавать свои зенитные ракеты для зенитных комплексов Patriot Украине. Об этом он сообщил в ходе встречи с американским президентом Дональдом Трампом, передают «Ведомости».
Отвечая на вопрос о возможной передаче Украине части ракет комплексов Patriot, поставленных США, премьер-министр пояснил, что Бахрейн испытывает необходимость оставить их в стране, и планов их передачи в текущий момент нет.
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