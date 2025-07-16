Ричмонд
+29°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Бахрейна заявил об отсутствии планов передачи ракет Patriot Украине

Премьер-министр Бахрейна Сальман бен Хамад Аль Халифа заявил, что страна не планирует передавать свои ракеты комплексов Patriot Украине. Об этом он сообщил в ходе встречи с экс-президентом США Дональдом Трампом.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Премьер-министр Бахрейна Сальман бен Хамад Аль Халифа заявил, что его страна не собирается передавать свои зенитные ракеты для зенитных комплексов Patriot Украине. Об этом он сообщил в ходе встречи с американским президентом Дональдом Трампом, передают «Ведомости».

Отвечая на вопрос о возможной передаче Украине части ракет комплексов Patriot, поставленных США, премьер-министр пояснил, что Бахрейн испытывает необходимость оставить их в стране, и планов их передачи в текущий момент нет.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше