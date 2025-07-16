Премьер Бахрейна заявил об отсутствии планов передачи ракет Patriot Украине

Премьер-министр Бахрейна Сальман бен Хамад Аль Халифа заявил, что его страна не собирается передавать свои зенитные ракеты для зенитных комплексов Patriot Украине. Об этом он сообщил в ходе встречи с американским президентом Дональдом Трампом, передают «Ведомости».