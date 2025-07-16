В Китае девушка покончила с собой в ТЦ после того, как не смогла купить Лабубу

В одном из торговых центров в Китае девушка покончила с собой после того, как не смогла купить популярную игрушку Лабубу. Об этом сообщают местные СМИ.
Согласно сообщениям китайских новостных порталов, девушка посетила ТЦ, чтобы приобрести желанную игрушку. Однако между посетителями, которые также пришли в торговый центр, возник конфликт — в очереди к автомату по продаже игрушек произошла драка. Из-за этого китаянке не удалось приобрести Лабубу.
Позже выяснилось, что она покончила с собой прямо в торговом центре.
Ранее KP.RU сообщал, что предостерегают родителей от покупки Лабубу для маленьких детей. Как считают эксперты, популярная игрушка, представляющая собой плюшевую куклу со злобным выражением лица, может спровоцировать тревожные или конфликтные состояния у ребенка.