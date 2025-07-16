В России всплеск менингококка: заболевших в 2025 году уже вдвое больше, чем за весь 2024-й

В России регистрируют резкий рост заболеваемости менингококковой инфекцией. По данным главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Минздрава России Владимира Чуланова, за весь 2024 год в стране зарегистрировано чуть более 600 инфицированных. Однако в первые 5 месяцев 2025 года уже вдвое больше — свыше 1200. И хотя особенно опасна болезнь для детей, львиную долю заболевших сегодня составляют взрослые, главным образом, трудовые мигранты.
Тревожную ситуацию с менингококком в стране обсудили на заседании рабочей группы Комитета по охране здоровья Госдумы. Эксперты напомнили, что острая форма менингококкового менингита (воспалительного поражения мозговых оболочек) протекает молниеносно: с повышением температуры до 39−40 градусов, которая может сопровождаться рвотой, головной болью и сыпью по всему телу. Главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава России Юрий Лобзин подчеркнул, что среди всех вакциноуправляемых инфекций именно у менингококковой самая высокая смертность: «Например, при гриппе или ковиде умирает от 0,5% до 2,5% инфицированных, а при менингите в среднем 16%. Смертность, чаще всего стремительная, происходит в течение суток. В группе высокого риска — самые маленькие: груднички и дети до 5 лет. Однако среди выздоровевших каждый пятый останется инвалидом, с долгосрочными осложнениями в виде потери слуха и зрения, неврологических расстройств, когнитивных и других нарушений».
Однако, по словам Владимира Чуланова, если раньше основная смертность от менингококка фиксировалась среди детей, в последние три года все поменялось — в этой печальной статистике лидируют взрослые. Например, смертность среди людей старше 60 лет при пневмококковой инфекции превышает 30%. Замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказывает, что сегодня постоянно регистрируются групповые вспышки менингита среди взрослого населения, прежде всего среди мигрантов. В Москве они составляют более 50% от заболевших взрослых. Главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей в ЦАО и ЮВАО Москвы Алексей Ртищев рассказал, что в столице с начала года наблюдается рост заболеваемости: «Несмотря на то что в столице заболеваемость всегда выше, чем в среднем по РФ, процент летальности у нас ниже. На сегодня с начала года зарегистрировано 96 летальных случаев, из них только один ребенок 5 лет, который умер от молниеносной формы в начале июня. Ежегодно у нас 3−4 случая детских смертей от менингита. Самая острая проблема с мигрантами, в том числе в хостелах».
«Было бы правильно, чтобы работодатели, приглашающие к нам мигрантов, взяли бы на себя ответственность за их вакцинацию, чтобы мы не видели таких вспышек», — считает Владимир Чуланов. Наталья Пшеничная предлагает ввести обязательную вакцинацию не только для мигрантов, но и для всех детей перед школой и для студентов.
Лечение пациентов стоит очень дорого и не гарантирует предотвращения инвалидизации. Юрий Лобзин рассказывает, что в 2023 году лечение 611 пациентов обошлось в 1 млрд 395 млн рублей. По данным Всероссийского союза пациентов, реабилитация ребенка после менингита обходится в среднем в 15 миллионов рублей.
Эксперты предполагают, что нынешний рост заболеваемости только начало. Так, Юрий Лобзин рассказывает, что менингококковые вспышки в мире происходят со странной периодичностью: 30 лет их нет, а потом на протяжении 20 лет длится эпидемический период. «Пандемию ковида мы встретили на 29-м году спокойствия по менингиту. И немного оттянули его пришествие — за счет соблюдения строгих карантинных мер, масок, самоизоляции. Однако теперь мы наблюдаем неуклонный рост этой инфекции», — рассказал эксперт.
«Менингококковая инфекция непредсказуема, эпидемиология изменчива чрезвычайно, и даже при активном лечении исход неясен. Диагноз поставить сложно, особенно на первых этапах. А в России мы наблюдаем предпосылки для ухудшения эпидситуации», — говорит завлабораторией эпидемиологии менингококковой инфекции и гнойных менингитов Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ирина Королева.
Екатерина ПИЧУГИНА.
В России зафиксировали резкую вспышку заболеваемости менингитом.
Вспышка менингита в России: больше всего заболевших среди мигрантов.