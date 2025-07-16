В России всплеск менингококка: заболевших в 2025 году уже вдвое больше, чем за весь 2024-й

Однако, по словам Владимира Чуланова, если раньше основная смертность от менингококка фиксировалась среди детей, в последние три года все поменялось — в этой печальной статистике лидируют взрослые. Например, смертность среди людей старше 60 лет при пневмококковой инфекции превышает 30%. Замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказывает, что сегодня постоянно регистрируются групповые вспышки менингита среди взрослого населения, прежде всего среди мигрантов. В Москве они составляют более 50% от заболевших взрослых. Главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей в ЦАО и ЮВАО Москвы Алексей Ртищев рассказал, что в столице с начала года наблюдается рост заболеваемости: «Несмотря на то что в столице заболеваемость всегда выше, чем в среднем по РФ, процент летальности у нас ниже. На сегодня с начала года зарегистрировано 96 летальных случаев, из них только один ребенок 5 лет, который умер от молниеносной формы в начале июня. Ежегодно у нас 3−4 случая детских смертей от менингита. Самая острая проблема с мигрантами, в том числе в хостелах».